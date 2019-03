Conte läuft in Amstetten wieder bei Wacker-Fohlen ein

Innsbruck, Amstetten – Während sich die Bundesliga-Mannschaft am Tivoli auf das wichtige Heimspiel gegen Mattersburg (Sonntag, 17 Uhr) vorbereitet, rollt das zweite Team des FC Wacker Innsbruck im Zweitliga-Alltag heute mit dem Bus nach Amstetten an.

Karim Conte (19), der beim Auftakt-Flop gegen die Admira sein Bundesliga-Debüt feiern durfte, läuft heute neben Lukas Hupfauf wieder für die Fohlen auf, Roman Kerschbaum rotierte indes wieder nach oben. Ein Indiz dafür, dass Einser-Coach Karl Daxbacher in einer gewissen Drucksituation doch wieder auf mehr Routine setzt.

Den Interpretationsspielraum in den schwarzgrünen Kaderplanungen überlässt Wacker-II-Coach Thommy Grumser anderen, nach dem 3:1-Startsieg gegen die OÖ Juniors weiß er, was seine junge Elf heute beim Tabellenvorletzten in Niederösterreich erwartet: „Sie waren bis jetzt zuhause nicht so erfolgreich. Aber wir müssen von der ersten Minute an bereit sein, müssen mit langen Bällen und erhöhter physischer Präsenz rechnen.“ Möglich, dass Hüne Alexander Kogler wieder in die Startelf rückt. Im Spiel mit dem Ball hat Grumser auch auswärts eine klare Erwartungshaltung: „Wir müssen Dominanz ausstrahlen.“ So soll’s mit Punkten klappen. (lex)