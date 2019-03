Mission Impossible gegen Tottenham: Dortmund beschwört Wunder

Dortmund – Nach den Leistungen der Vorwochen mit bitteren Punkteverlusten gegen Hoffenheim und Nürnberg sowie der Niederlage in Augsburg hat Dortmund in der deutschen Bundesliga den ganzen Vorsprung gegenüber den Bayern verspielt. Im Cup dankte man gegen Werder Bremen ab. Das ist nicht unbedingt der Stoff, der Träume nährt. Aber der Fußball folgt keiner Logik. Und genau daran baut sich Dortmund vor der „Mission: impossible“ gegen Tottenham auf.

Genau gesagt soll vor der gelben Wand wieder einmal ein Wunder geschehen. Wie im Champions-League-Viertelfinale 2013, als man gegen Malaga einen 0:2-Rückstand in den Schlussminuten in einen 3:2-Sieg verwandelte. Die Live-Übertragung rund um BVB-Sprecher Norbert Dickel im Netradio ist für Fans der Schwarzgelben noch heute legendär.

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

„In diesem Stadion wurden schon einige Spiele absolviert, in denen Geschichte geschrieben wurde. Wir sind in der Lage, das Unmögliche zu schaffen. Die ganze Mannschaft glaubt daran“, diktierte Kapitän Marco Reus, der im Hinspiel schmerzlich vermisst wurde.

Viel Raum zum Kontern darf man dem Tabellendritten der englischen Premier League aber nicht geben. Das weiß auch Dortmund-Coach Lucien Favre, der wie Reus an ein Wunder glaubt: „Es ist schwer, alles ist möglich. Aber wir müssen sehr, sehr clever spielen.“ Es gilt die schwere Balance zwischen Offensive und Defensive zu finden. Denn mit einem Gegentor ist wohl alles vorbei. Mut macht beispielsweise ein 4:0-Heimsieg, der in der Gruppenphase gegen das bekannt defensivstarke Atletico Madrid gelang. „Zu Hause sind wir ein­e Macht“, kommentiert dazu Angreifer Mario Götze.

Tottenham kam zuletzt in der Premier League mit nur einem Punkt aus den letzten drei Ligaspielen nicht auf Touren. Wie Reus ist im Rückspiel aber auch Harry Kane, die Torgarantie der Spurs, wieder mit von der Partie. In Sicherheit – „Das wird nicht leicht“ – wiegt sich der zweimalige Torschützenkönig der Premier League nicht, führt aber dennoch treffend aus: „Es liegt an uns, eine gute Leistung zu zeigen, und eine bessere Chance, das Viertel­finale zu erreichen, werden wir nie haben.“

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc sagt trocken: „Der Zeitpunkt des Spiels ist mir vollkommen egal. Was wir von der Mannschaft erwarten dürfen, ist eine sehr gute Leistung. Weniger vermeidbare Fehler. Dann schauen wir mal, was geht.“

Real verteidigt knappen Vorsprung

Bei Real Madrid hängt der Haussegen schief. Das bekommt auch ein Dauerbrenner wie Toni Kroos zu spüren. Ausgerechnet sein Landsmann, Real-Legende Bernd Schuster, kritisierte den Deutschen zuletzt scharf und mit markigen Worten: „Kroos ist im Moment ein Diesel-Traktor. Er trabt nur herum und tut nichts.“

Doch Schuster war bei Weitem nicht der Einzige, der klare Worte fand: Nachwuchstrainer Alvaro Benito wurde nach öffentlicher Kritik an der Kampfmannschaft gar vom Verein entlassen. Nach den beiden Clasico-Pleiten gegen Barcelona im Cup (0:3) und in der Meisterschaft (0:1) bleibt jedenfalls nur noch die Champions League als Titel-Option. Im heutigen Achtelfinal-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam (21 Uhr, live DAZN) müssen die Madrilenen einen 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen. Aber aufgepasst: Ajax zeigte schon im Rahmen der Vorrunden-Auftritte (1:1, 3:3) gegen die Bayern, dass die Niederländer sich an guten Tagen auch vor großen Namen nicht verstecken müssen. Außerdem fehlt Real-Abwehr-Chef Sergio Ramos, der im Hinspiel eine Gelbe Karte provozierte und deshalb von der UEFA für zwei Spiele aus dem Verkehr gezogen wurde.

„Wenn du gegen Barcelona zweimal verlierst – das gibt dir kein gutes Gefühl. Wir sind angeschlagen. Wichtig ist aber, dass das Ajax-Spiel jetzt schon kommt“, stellte ­Reals Weltfußballer Luka Modric klar. (lex,t.w.,dpa)