FC Wacker trennte sich von Trainer Daxbacher, Grumser folgt nach

Innsbruck – Nach sechs Spielen ohne Sieg, davon fünf ohne eigenen Treffer und nur zwei Punkten zog der FC Wacker Innsbruck am Dienstag die Reißleine und trennte sich von Trainer Karl Daxbacher. Der 65-Jährige, der die Tiroler im Vorjahr zum Aufstieg in die Bundesliga geführt hatte, muss vorzeitig seinen Hut nehmen. Zuletzt fanden sich die Schwarzgrünen mit nur 17 Punkten aus 20 Spielen auf dem enttäuschenden zehnten Rang wieder und spielen nach der Punkteteilung in knapp zwei Wochen in der Qualifikationsrunde gegen den Abstieg.

Trainerwechsel soll Impuls setzen

„Karl (Anm. Daxbacher) ist in einer sehr schwierigen, sportlichen Situation zu uns gekommen und hat uns mit seinen Qualitäten in die Bundesliga zurückgeführt. Nach einem holprigen Saison-Start ist es ihm gelungen, unsere Mannschaft in der Bundesliga zu stabilisieren. In den letzten Spielen hat sich jedoch ein Trend bemerkbar gemacht, der uns dazu veranlasst hat, die sportliche Situation genau zu analysieren. Nach mehreren Gesprächen sind wir zum Schluss gekommen, dass wir durch einen Trainerwechsel einen Impuls setzen wollen“, so Geschäftsführer Sport Alfred Hörtnagl in einer Aussendung. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, sind aber davon überzeugt, dass es der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt ist.“

„Wenn man nicht gewinnt, ist es klar, dass man zur Diskussion steht. Es passiert vielen und viel besseren Trainern als mir, dass sie einmal abgelöst werden. Da habe ich jetzt nicht das große Problem damit“, hatte Daxbacher bereits nach dem 0:1 am Sonntag gegen Mattersburg gesagt.

Thomas Grumser soll mit dem FC Wacker den Klassenerhalt fixieren. - gepa

Als Nachfolger übernimmt Wacker-II-Coach Thomas Grumser vorerst bis zum Saisonende den Cheftrainer-Posten. Der Innsbrucker hatte das Amt bereits von Ende September bis Anfang Jänner 2017 inne, ehe Daxbacher am Tivoli anheuerte. Wer die Zweitliga-Mannschaft künftig betreut, soll in den kommenden Tagen geklärt werden.

Die Freistellung des Niederösterreichers war bereits der siebte Trainerwechsel in der laufenden Bundesliga-Saison. (TT.com)

Trainerwechsel in der Bundesliga-Saison 2018/19

Mattersburg: Gerald Baumgartner bis 21. August 2018, Klaus Schmidt ab 28. August 2018 (dazwischen Interimstrainer Markus Schmidt)

Rapid: Goran Djuricin bis 29. September 2018, Dietmar Kühbauer ab 1. Oktober 2018

St. Pölten: Dietmar Kühbauer bis 1. Oktober 2018 (freiwilliger Abgang/Wechsel zu Rapid), Ranko Popovic ab 10. Oktober 2018 (dazwischen Interimstrainer Marcel Ketelaer)

Admira: Ernst Baumeister bis 28. Oktober 2018, Reiner Geyer ab 29. Oktober 2018

Sturm Graz: Heiko Vogel bis 5. November 2018, Roman Mählich ab 12. November 2018 (dazwischen Interimstrainer Günter Neukirchner und Joachim Standfest)

Altach: Werner Grabherr bis 3. März 2019, Interimstrainer vorerst Wolfgang Luisser (Nachfolger soll bis Mitte März feststehen)

Wacker Innsbruck: Karl Daxbacher bis 5. März 2019, Thomas Grumser ab 5. März 2019