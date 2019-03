U21-Nationalteam spielte im Test gegen Italien 0:0-Unentschieden

Triest – Mit einer durchaus guten Vorstellung startete Österreichs U21-Auswahl am Donnerstag in die Aufwärmphase für die EM (16. - 30. Juni). In Triest gab es für die Truppe von Trainer Werner Gregoritsch gegen Endrundengastgeber Italien vor 3.500 Zuschauern ein 0:0.

Österreich, das ohne mehrere A-Team-Akteure bzw. verletzte Spieler auskommen musste, tat sich zu Beginn schwer, Goalie Alexander Schlager konnte sich aber schon in der 2. Minute bei einem Schuss von Federico Bonazzoli aus Kurzdistanz auszeichnen. Rot-Weiß-Rot fasste mit Fortdauer aber Tritt und fand nach einer guten halben Stunde die ersten Möglichkeiten vor: Erst erreichte Sandi Lovric eine Vorlage von Mathias Honsak knapp nicht (31.), dann verhinderte nur Italien-Goalie Emil Audero bei einem Schuss von Sascha Horvath Italiens Rückstand (34.).

Die „Azzurri“ kamen ihrerseits zu weiteren Chancen. Alessandro Murgia verpasste per Kopf das Tor (21.), nach dem Seitenwechsel war Schlager gegen Bonazzoli zur Stelle (46.). Österreich erwies sich als Gegner auf Augenhöhe, zwei weitere Mal trat Horvath gefährlich in Erscheinung (55., 64.). Im Finish hatte der eingewechselte Patrick Schmidt nach einem missglückten Abstoß der Italiener sogar den Matchball am Fuß, scheiterte aus Kurzdistanz an Audero.

Bereits am Montag (18.45/live ORF Sport+) kommt es für Österreich zum nächsten Test. Der Gegner in Algeciras ist mit Spanien der U21-Vizechampion der EM 2017. (APA)

Aufstellung Österreich: A. Schlager - Ingolitsch, Danso, Maresic, Ullmann - Ljubic (61. Kalajdzic), D. Ljubicic - Horvath (46. Kvasina), Lovric, Honsak (77. Friedl) - Grbic (61. Schmidt)