Agressiv in den Abstiegskampf: Wacker muss in Hartberg ran

Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Bei der gestrigen Abfahrt Richtung Steiermark fehlten im Wacker-Bus nicht nur die angeschlagenen Spieler Flo Buchacher, Stefan Meusburger und Lukas Hupfauf sowie Daniele Gabriele, auch der Platz des Cheftrainers blieb leer. Thomas Grumser verabschiedete sich nach dem Abschlusstraining grippegeschwächt gleich wieder ins Bett. Heute reist er zusammen mit Sportchef Alfred Hörtnagl nach und will die Schwarzgrünen beim Auftakt der Qualifikationsgruppe gleich zu einem Erfolgserlebnis coachen. Was auch notwendig sein wird, denn als Letzter ist für den FC Wacker praktisch jedes der kommenden zehn Ligaspiele ein Finale im Abstiegskampf.

Also macht Grumser genau das, was man als neuer Coach in so einer Situation tun muss – die Mannschaft starkreden und Selbstvertrauen impfen. Worte allein werden die Situation nicht ändern, die Auftritte auf dem Feld entscheiden. So wurde die Länderspielpause genützt, um Automatismen zu festigen. „Wir wollen uns nicht über den Tabellenplatz, sondern unsere Spielweise definieren. Und wie wir darauf ausgerichtet sind, das Spiel zu gewinnen“, verpasst Grumser den Schwarzgrünen ein aggressives Korsett: „Nach vorne verteidigen, wir wollen Hartberg unseren Stil aufdrücken. Wir werden mutig sein und überzeugend auftreten. Die Jungs wissen, was sie können. Ich weiß auch, dass sie das können. Es braucht dann die Konsequenz, das über 90 Minuten durchzuziehen.“

Was es heute in der Profertil Arena in erster Linie bedarf, um mit einem Erfolg die rote Laterne abzugeben, ist genau das, was zuletzt in 470 Ligaminuten nicht gelang. Die leidige FCW-Torsperre muss endlich fallen, damit die Luft im Abstiegsstrudel nicht noch knapper wird, als sie ohnehin schon ist. Die letzten FCW-Treffer fielen übrigens beim 2:2 am 9. Dezember in Hartberg ...

Die drei Treffer im Testspiel gegen den deutschen Zweitligisten Regensburg haben gutgetan. „Wir haben Situationen provoziert, die zu Chancen führen. Wenn wir das weiter umsetzen, sind Tore die logische Konsequenz“, so Grumser, der gleichzeitig vor der Hartberger Offensive warnte: „Da müssen wir hellwach sein. Rep, Flecker und Sanogo haben Qualität. 35 Tore in 22 Runden sind ein Gütesiegel.“