Das österreichische Futsal-Nationalteam hat am Sonntag auch im zweiten Länderspiel gegen Deutschland ein 2:2 geholt. In der Südstadt brachte Said Djulic die Gastgeber per Freistoß in der fünften Minute in Führung, danach schlugen die Deutschen zweimal zu, ehe Adilaid Dizdarevic in der 39. Minute für den Endstand sorgte.

Bereits bei der Länderspiel-Premiere des ÖFB-Futsal-Teams am Freitag in der Südstadt hatte es ein 2:2 gegen Deutschland gegeben. (APA)