2:4-Niederlage und zwei Mal Rot: Schalke begräbt BVB-Träume

Dortmund – Borussia Dortmund kassierte im Revierderby gegen den FC Schalke 04 eine Klatsche und öffnete dem FC Bayern München damit weit die Tür zur erneuten Meisterschaft. Der BVB musste sich dem Erzrivalen aus Gelsenkirchen in der deutschen Bundesliga am Samstag 2:4 (1:2) geschlagen geben. Mit einem Sieg in Nürnberg kann Titelverteidiger Bayern am Sonntag den Vorsprung auf die Borussia vor den restlichen drei Saisonspielen auf vier Punkte ausbauen. Dortmund beendete die hitzige Partie mit acht Feldspielern: Marco Reus und Marius Wolf sahen nach der Pause innerhalb von fünf Minuten Rot.

RB Leipzig wurde seiner Favoritenrolle beim 2:1 (1:0) gegen den SC Freiburg gerecht und hat damit die Champions-League-Teilnahme schon sicher. Dagegen musste sich Europa-League-Halbfinalist Eintracht Frankfurt mit einem 0:0 gegen den Krisenclub Hertha BSC begnügen. Für eine weitere Überraschung sorgte Aufsteiger Fortuna Düsseldorf: Die Rheinländer gewannen gegen Werder Bremen mit 4:1 (2:1). Tabellen-Schlusslicht Hannover 96 landete mit dem 1:0 (0:0) gegen den FSV Mainz 05 einen immens wichtigen Sieg im Abstiegskampf. (dpa)

Marco Reus sah nach einem harten Einsteigen gegen Suat Serdar die Rote Karte. - AFP