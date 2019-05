Fahrstuhlmannschaft Wacker steht wieder am Scheideweg

Von Alex Gruber

Innsbruck — Will man den stetigen Wandel zwischen Liga eins (Bundesliga-Abstieg nach historischem FC-Tirol-Konkurs 2002, folgend 2008 und 2014) und Liga zwei (Meister und Aufstieg 2005, 2010 und 2018) an einem Spiel festmachen, fällt einem die verlorene Champions-League-Qualifikation mit dem Rückspiel gegen Lok Moskau ein: Da war ein 1:0-Heimsieg zu wenig. Monate später gab es zwar den dritten österreichischen Meistertitel in Serie, aber eine riesengroße Pleite, die aus wirtschaftlicher Sicht bis heute nachschwingt und den Klub nach unten beförderte.

Der FC Wacker Innsbruck steht auch 2019 und vier Runden vor Ende der Bundesliga-Saison am letzten Tabellenplatz sportlich wie wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand. „Natürlich wäre es perfekt, wenn wir am Samstag gegen Hartberg das direkte Duell gewinnen würden. Zu viel Druck dürfen wir uns aber auch nicht machen. Es stehen danach ja auch noch drei Runden auf dem Programm", weiß Goalie Christopher Knett, der nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung in Alt­ach gestern wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Knett ist vermutlich einer von jenen Routiniers, die nur beim Klassenerhalt ihre Zukunft in Innsbruck sehen. Der Blick auf zwei Entscheidungspartien in der Vergangenheit zeigt Perspektiven in die verschiedensten Richtungen auf.

8. Juni 2003: Kaum zu glauben, aber wahr — 14.000 Fans sahen das Relegationshinspiel zwischen der SPG Wattens/Wacker und Schwechat im Tivoli. Wacker spielte mit Bischofer; Eder (Ramsbacher), Schroll, Schrott; Wazinger, Grüner, Hörtnagl, Mader (Rapp), Schreter; Aigner (Hanikel), Koejoe. Nach einem 0:0-Heimremis wurde der Aufstieg mit einem 3:2-Sieg auswärts bejubelt, der jetzige Manager Alfred Hörtnagl ging als „Aggressive Leader" voran. Typen, die die Schwarzgrünen auch übermorgen benötigen. „Ich erinnere mich noch genau an die Kulisse und dieses Spiel", blickt Wattens-Routinier Flo Mader zurück. Der Konkurs des FC Tirol und der Abstieg öffnete ihm und anderen jungen Tirolern (weiters auch Dennis Mimm) die Chance auf den Profifußball, den viele wie Mader (mit Austria sogar in der Champions League) in der Bundesliga dann über

Jahre bestritten. Steigt der FC Wacker heuer neuerlich ab, kann es aus personeller Sicht und dank vieler schwarzgrüner Talente wohl nur eine ähnliche Philosophie geben.

Grätschte 2003 in der Relegation für die SPG Wattens/Wacker gegen Schwechat - Alfred Hörtnagl kennt "Endspiele" bestens. - gepa

29. Mai 2015: In der letzten Runde der Sky Go Ersten Liga wurden die Stadiontore für 13.700 Fans bei freiem Eintritt geöffnet, um den FC Wacker zum 3:0-Sieg gegen Horn und den Klassenerhalt in Liga zwei zu treiben. Wacker spielte mit Weiskopf; Bergmann, Siller, Deutschmann, Schilling; Hlinka, Säumel; Jamnig (Hamzic), Micic (Hölzl), Hauser (Renner); Gründler. Die Tore schossen mit Alex Hauser, Flo Jamnig und Alex Gründler drei Tiroler. Der Letztgenannte erlebt im Augenblick eine ähnliche Situation: „Damals wurden wir schon Tage zuvor dauernd auf dieses Spiel angesprochen. Jetzt ist es ähnlich." Einer wie Gründler kennt das stetige Auf und Ab. Und weiß wie Knett, dass man bei aller Anspannung dennoch auch einen Schuss Lockerheit braucht.