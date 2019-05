Goalie-Legende Casillas hatte bei Herzinfarkt Glück im Unglück

Porto — Der spanische Fußball-Tormann Iker Casillas vom FC Porto hatte bei seinem Herzinfarkt offenbar Glück im Unglück. Es sei positiv gewesen, dass das Problem am Mittwoch beim Training des portugiesischen Teams aufgetreten sei, erklärte Clubarzt Nélson Puga am späten Mittwochabend im Vereins-TV-Sender „Porto Canal". Auf dem Trainingsgelände habe man sich schnell um den 37-Jährigen kümmern können. „Zum Glück konnte eine schnelle Diagnose erstellt werden, und auch alles weitere ist sehr gut gelaufen", erklärte der Arzt.

Casillas wurde in einem Krankenhaus in Porto einer Herzkatheter-Untersuchung unterzogen, der Keeper bekam einen so genannten Stent eingepflanzt. Er werde keine Folgen davontragen, betonte der Arzt. Es sei aber noch zu früh, um über die sportliche Zukunft des Weltmeisters von 2010 zu spekulieren. „Ihm (Casillas) geht es jetzt gut, sein Zustand ist stabil. Er zeigt wieder den Humor, der ihn charakterisiert, ist ruhig und in Begleitung von Angehörigen", sagte Puga. Casillas wird vermutlich mindestens bis Samstag im CUF-Krankenhaus in Porto bleiben.



Casillas meldete sich selbst aus dem Krankenhaus vei Facebook: „Alles unter Kontrolle hier, es war ein großer Schreck, aber ich fühle mich stark. Danke für all eure Botschaften und Unterstützung", schrieb der 37-Jährige nach seinem Herzinfarkt. (dpa)