Gegen Barca verletzt raus: Liverpool im Saisonfinale ohne Keita

Liverpool muss in den entscheidenden Wochen der Saison ohne Naby Keita auskommen. Der 24-Jährige aus Guinea zog sich am Mittwoch im Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona (0:3) eine Adduktorenverletzung zu und fällt rund zwei Monate aus. Das bestätigte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp am Freitag.

Keita war in Barcelona nach einer Attacke von Ivan Rakitic schon vor der Pause ausgewechselt worden. „Das war sehr unglücklich. Die Sehne ist gerissen“, erklärte Klopp. „Das sind schlechte Nachrichten für uns und für Guinea vor dem Afrika-Cup.“ Keita hätte sein Land in das Turnier in Ägypten (21. Juni - 19. Juli) führen sollen, dürfte nun aber nicht zur Verfügung stehen.

Der Mittelfeldspieler, der im Sommer nach zwei Jahren bei RB Leipzig nach Liverpool gewechselt war, verpasst darüber hinaus nicht nur das Rückspiel gegen Barcelona am Dienstag, sondern auch die entscheidenden beiden Ligaspiele gegen Newcastle und Wolverhampton. Liverpool liegt im Kampf um seinen ersten Meistertitel seit 1990 zwei Runden vor Schluss einen Zähler hinter Titelverteidiger Manchester City. (APA)