Double perfekt! Salzburg zum sechsten Mal in Folge Meister

Wien – Red Bull Salzburg hat sich den sechsten Meistertitel in Folge in der Fußball-Bundesliga gesichert. Der Titelverteidiger siegte am Sonntagnachmittag bei der Wiener Austria trotz Rückstands mit 2:1 (0:0) und kann drei Spiele vor Saisonende damit von Verfolger LASK nicht mehr vom ersten Tabellenplatz verdrängt werden. Salzburg holte nach dem Cup-Sieg gegen Rapid damit auch wieder das Double.

Dominik Prokop brachte die Austria in der 71. Minute in Führung, Xaver Schlager und Hannes Wolf drehten die Partie aber mit ihren Toren in der 81. und 86. Minute. Der Neun-Zähler-Vorsprung reicht Salzburg, da die Punkteanzahl der „Bullen“ anders als beim LASK nach dem Grunddurchgang abgerundet wurde. Dadurch sind die Mozartstädter bei Gleichstand an Zählern immer vorgereiht. (APA)