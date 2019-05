Erste Frauen-Partie im Tivoli: Werbung, auch von den Rängen

Der idealtypische Weg führt über St.?Pölten

Innsbruck — Tirol ist nicht nur die Heimat großer Söhne, sondern auch großer Töchter — bei der U17-EM in Bulgarien sammelten Valentina Kröll als Spielführerin, Wirbelwind Lilli Purtscheller und Defensivkraft Franziska Pittl im rotweißroten Gewand wertvolle Erfahrungen auf internationalem Terrain. Mit Laura Wurzer musste eine vierte Tirolerin leider verletzungsbedingt absagen. Das Quartett bereitet sich im Nationalen Zentrum für Frauenfußball in St. Pölten auf höhere Ziele vor.

In Niederösterreich werden sie aus Tiroler Sicht von Chiara Gstrein, Maria Plattner und Carina Widauer verstärkt. Mit Laura Spinn und Livia Pertl schafften heuer zwei weitere Damen den Sprung ins Ausbildungszentrum, in dem früher Nicole Billa oder Wackers verletzte Torfrau Jasmin Pal wichtige Schritte gemacht haben. Auch Lena Triendl hat sich in die ÖFB-Auslage gespielt.

So weit, so gut. Gelingt der Weg nach St. Pölten mit 14 Jahren nicht, klafft nach der Tiroler Talenteschiene (Vor-LAZ, LAZ) eine Lücke im System auf. „Wir haben in Tirol keinen Plan B", führt Anneliese Martin dazu aus. Die Frauenreferentin des Tiroler Fußballverbandes weiß seit 15 Jahren um den Kampf gegen Windmühlen, verweist auf die Tatsache, dass man für die Mädchen keine Aufnahme in Innsbrucker Schulen mit Sportzweigen (BORG, Hasch) findet, dafür in Telfs aber eine Partnerschule hat. „Es ist immer noch viel Entwicklungsarbeit", hält sie fest.