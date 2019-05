Remis in Schwaz, SVI schlug Union

Ohne den beim A-Lizenz-Lehrgang in Lindabrunn weilenden Cheftrainer Bernhard Lampl coachte Assistent Sebastian Huber die Schwazer Westliga-Truppe am Freitag zu einem 1:1-Derbyremis gegen Wörgl. „Am Ende ein gerechtes Ergebnis", bilanzierte Huber, der seinem Stürmer Pascal Bürger ein „Traumtor" zum Ausgleich attestierte.



Liga-Rivale Kufstein fuhr indes beim 3:0-Erfolg in Bischofshofen den dritten Zu-Null-Sieg in Serie ein. In der UPC Tirol Liga schrieb der SVI nach dem turbulenten Gastspiel in Söll — Routinier Mario Fettner hatte Schiedsrichter Nenad Kostacevic geschubst — durch den 4:0-Derbytriumph über die Union wieder sportliche Schlagzeilen. „Vor allem nach der Pause war der Gegner klar besser", sah Gäste-Coach Farid Lener einen Kräfteschwund. Seine Mannschaft hatte erst am Mittwoch im Nachtrag gegen Zirl (1:4) spielen müssen. Einen Rückschlag im Aufstiegsrennen erlitt der Dritte Imst (1:2-Heimpleite gegen Kundl). (dale)