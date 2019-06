Peru nach Sieg über Uruguay im Copa-Semifinale

Die Fußball-Nationalmannschaft von Peru ist überraschend ins Semifinale der Copa America in Brasilien eingezogen. Die „Blanquirroja“ gewann am Samstag in Salvador im Elfmeterschießen gegen Uruguay mit 5:4, nach 90 Minuten war es 0:0 gestanden. Als einziger Spieler vergab Uruguays Topstar Luis Suarez gleich zu Beginn des Shoot-Outs seinen Penalty.

Davor war Uruguay bei starkem Regen überlegen, ließ aber einige gute Chancen aus und hatte Pech, dass Tore von Suarez und Edinson Cavani wegen knapper Abseitsstellungen vom Videoschiedsrichter aberkannt wurden. Peru trifft nun im Semifinale am Donnerstag (2.30 MESZ) auf Chile, bereits am Mittwoch (2.30 Uhr MESZ) steigt der Schlager zwischen Gastgeber Brasilien und Argentinien.

Bei der diesjährigen Copa wurden drei von vier Viertelfinali im Elfmeterschießen entschieden. Zuvor hatten sich vom Punkt Brasilien gegen Paraguay und Chile gegen Kolumbien durchgesetzt. Nur Argentinien ersparte sich durch ein 2:0 gegen Venezuela den zusätzlichen Nervenkitzel.