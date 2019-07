ÖFB-Legionär Dovedan schoss Nürnberg gegen Dresden zum Sieg

Nikola Dovedan bescherte Trainer Damir Canadi am Samstag einen erfolgreichen Einstand als Trainer des 1. FC Nürnberg. Der ehemalige ÖFB-U21-Teamstürmer erzielte in der ersten Runde der 2. deutschen Fußball-Bundesliga in der 53. Minute per Kopf das Goldtor für die Franken zum 1:0-Auswärtssieg gegen Dynamo Dresden.

Dovedan spielte bei den Siegern ebenso wie seine Landsmänner Georg Margreitter und Lukas Jäger durch, Andreas Lukse saß auf der Bank. Bei Dresden wurde Ex-Wacker-Leihgabe Sascha Horvath in der 71. Minute für den Tiroler Matthäus Taferner ausgewechselt, Patrick Möschl war Ersatz. (APA)