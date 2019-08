In der Regionalliga gibt es ein Wiedersehen als Kontrahenten

Zirl, Wörgl – Es war eine Fußball-Karriere im Gleichschritt: Marco Kofler und Julius Perstaller spielten gemeinsam beim FC Wacker, Hansa Ro­stock und dem SV Elversberg. Heute (19.30 Uhr) stehen sich die beiden Tiroler Fußball-Freunde allerdings als Gegner in der Regionalliga gegenüber, wenn Perstallers Zirler den SV Wörgl mit Zweikampfmaschine Kofler empfangen.

Obwohl die noch ungeschlagenen Wörgler besser aus den Startlöchern kamen, will deren Trainer Denis Husic von der Favoritenrolle nichts wissen: „Dass Spieler wie Bergmann, Perstaller und Milenkovic gut funktionieren, ist ja kein Geheimnis. Die hätte ich auch gerne gehabt“, hob der Coach des Tabellen-Zweiten besonders drei Akteure hervor. Nur den „Kopf schütteln“ kann Husic hingegen mit Blick auf das intensive Programm: „Eine Wahnsinns-Aktion, die unerklärlich ist.“

Schwaz will Führung behaupten

Schwaz will seine Tabellenführung in Imst verteidigen, Schlusslicht Kufstein empfängt Kitzbühel und Telfs gastiert auf der Haller Lend. Das Innsbrucker Derby steigt morgen. Nicht nur in der Regionalliga Tirol wartet eine englische Runde, auch in der Hypo Tirol Liga wird diese Woche zweimal gespielt. (t.w.)