Englands Meister Manchester City muss aller Voraussicht nach lange Zeit auf Innenverteidiger Aymeric Laporte verzichten. Der 25-jährige Franzose wurde am Mittwoch in Barcelona operiert, nachdem er zuletzt im Meisterschaftsspiel gegen Brighton (4:0) am linken Knie einen Knorpel- und Meniskusschaden erlitten hatte. Im Normalfall ziehen solche Verletzungen eine mehrmonatige Pause nach sich. (APA)

