Inter schrammt bei Lazaro-Debüt an Blamage gegen Slavia Prag vorbei

Mailand – Valentino Lazaro hätte sich sein Debüt bei Inter Mailand sicher anders vorgestellt. Der italienische Serie-A-Club kam am Dienstagabend zum Auftakt der Fußball-Champions-League über ein schwaches 1:1-Heimremis gegen Slavia Prag nicht hinaus. Der von Hertha BSC gekommene Lazaro kam dabei ab der 50. Minute beim Stand von 0:0 zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz im Dress der „Nerazzurri“.

Der 23-jährige ÖFB-Teamspieler wurde von Coach Antonio Conte für den verletzt ausgeschiedenen Antonio Candreva eingewechselt und erlebte damit beide Treffer auf dem Platz mit. Slavias Peter Olayinka staubte aus kurzer Distanz ab, nachdem Samir Handanovic einen Zeleny-Abschluss pariert hatte (64.). Für die zuvor nur 2007/08 in der Champions League vertretenen Prager deutete sich in der Folge der zweite Sieg in der „Königsklasse“ überhaupt an. In der Nachspielzeit traf aber noch „Joker“ Nicolo Barella (92.) in Folge eines Stangenfreistoßes von Stefano Sensi. Die Generalprobe von Inter vor dem Liga-Derby gegen den AC Milan am Samstag kann nicht als geglückt bezeichnet werden.

Insgesamt war die Punkteteilung leistungsgerecht. Die in der Meisterschaft nach drei Siegen an der Tabellenspitze liegenden Mailänder waren vor der Pause besser, es fehlte bei Chancen von Stefan de Vrij (12.), Lautaro Martinez (16.) und Danilo d‘Ambrosio (23.) die nötige Effizienz. Nach dem Führungstreffer hätte der tschechische Double-Sieger auch nachlegen und damit den Sack zumachen können. Immerhin holte Slavia im siebenten Europacupspiel in Italien erstmals einen Punkt und baute eine imposante Serie aus. Seit dem 0:1 beim FC Zlin in der Liga am 21. April gab es in mittlerweile 21 Pflichtspielen keine Niederlage. Im zweiten Gruppe-F-Spiel trafen in der Folge noch Borussia Dortmund und der FC Barcelona aufeinander.

Remis auch bei Lyon gegen St. Petersburg

Keinen Sieger gab es auch beim Duell von Olympique Lyon gegen Zenit St. Petersburg. Zenits Sardar Azmoun (41.) erzielte in der 41. Minute den ersten Treffer in der neuen Gruppenphase, Memphis Depay (51.) sorgte via Elfmeter für den Ausgleich. In der Gruppe G spielen auch noch Benfica Lissabon und RB Leipzig (Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Stefan Ilsanker). (APA)