Puyol lehnte Sportchef-Posten bei Barcelona ab

Barcelona – Der frühere Kapitän Carles Puyol hat den Posten als Sportdirektor beim FC Barcelona abgelehnt. „Nach langem Abwägen“ sei er zu diesem Entschluss gekommen, teilte der 41-Jährige via Twitter mit. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, da er gern zu seinem Herzensclub zurückkehren wolle. „Aber verschiedene persönliche Projekte, in die ich vertieft bin, würden mich davon abhalten, mich der Rolle mit der ausschließlichen Hingabe zu widmen, die sie verdient“, schrieb der Fußball-Weltmeister von 2010 am Mittwochabend.

Der einstige Abwehrspieler hatte seine aktive Karriere bei Barca vor fünf Jahren beendet, danach war er für kurze Zeit Assistent des damaligen Sportchefs Andoni Zubizarreta. Nach der Trennung von Sportdirektor Josep Segura im Sommer wurde die Position zunächst nicht nachbesetzt. Sport-Geschäftsführer Eric Abidal sollte die Aufgaben mit übernehmen.

Nun hatte der spanische Meister offenbar Puyol für den Posten vorgesehen. „Ich möchte dem Verein für das Vertrauen danken“, versicherte Puyol. Bei den Katalanen herrscht nach dem schwächsten Saisonstart seit 25 Jahren derzeit Unruhe. Trainer Ernesto Valverde muss um seinen Job bangen. (dpa)