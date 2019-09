Paris Saint-Germain hat das Spitzenspiel in der 8. Runde der französischen Ligue 1 gegen Girondins Bordeaux 1:0 gewonnen. Das entscheidende Tor gelang am Samstag Fußball-Superstar Neymar, der Brasilianer verwertete in der 70. Minute ein Zuspiel des eingewechselten Kylian Mbappe im Strafraum kaltschnäuzig. Der amtierende Meister liegt in der Tabelle auch in der neuen Saison voran. (APA)

