LASK und WAC haben die nächsten Überraschungen geplant

WAC will auch gegen Roma Takt vorgeben

Der Wolfsberger AC legt sich wieder auf die Lauer: Nach Borussia Mönchengladbach wartet auf die Kärntner in der Europa League mit der AS Roma der nächste Gegner mit Namen und Historie. Davon beeindrucken wollen sich die WAC-Akteure heute (18.55 Uhr/live DAZN) nicht lassen. Im Ausweichquartier in Graz hoffen die Wolfsberger auf die nächste große Überraschung.

„Wir wollen den Takt wie in Gladbach von der ersten Minute an vorgeben. Wir wissen, welcher Koloss da auf uns zurollt, gleichzeitig wollen wir uns richtig teuer verkaufen“, sagte Gerhard Struber. Namentlich nennt der ehemalige Liefering-Coach bei der Roma Bosniens Teamstürmer Edin Dzeko, den serbischen Linksverteidiger Aleksandar Kolarov oder Justin Kluivert, den 20-jährigen Sohn des ehemaligen Weltstars Patrick Kluivert. „Dzeko ist ein Stürmer, der fast aus dem Nichts ein Tor machen kann“, weiß Struber.

Das kann aber auch Shon Weissmann, der zuletzt auch beim 2:2 gegen die WSG Tirol traf. „Wir wollen richtig frech und mutig drauflosjagen, Romas Spieler zur Verzweiflung bringen“, hofft der Trainer, dass Einsatz und Eingespieltheit spielerische Schwächen erneut übertünchen können. „Wir erwarten ein schwieriges Spiel, sie haben 4:0 gegen Borussia gewonnen. Wolfsberg ist ein starkes Team“, sagte Roma-Trainer Fonseca, der einige Veränderungen in der Startelf ankündigte. Die Grazer Merkur Arena ist in der Europa League für 15.000 Zuschauer zugelassen, der WAC hatte einen Tag vor der ersten „Heim-Partie“ 10.000 Karten verkauft.

Holpriger Saisonstart: Sporting dennoch Favorit

Der LASK peilt heute (21 Uhr MESZ/live Puls 4, DAZN) das nächste Erfolgserlebnis in der Gruppenphase der Fußball-Europa-League an. Nach dem Auftaktsieg gegen Rosenborg Trondheim wartet nun das Auswärtsmatch gegen Sporting auf die Linzer, die mit einem Punktgewinn in Lissabon dem Aufstieg ins Sechzehntelfinale einen bedeutenden Schritt näher kommen würden.

Die Chancen auf ein positives Resultat gegen den portugiesischen Cup- und Liga-Cup-Sieger sind laut Coach Valérien Ismaël durchaus gegeben: „Wir sind in einer guten Verfassung und haben in diesem Jahr im Europacup schon gezeigt, dass wir jeder Mannschaft Paroli bieten können, wenn wir ans Limit gehen.“ Für den 44-Jährigen ist Sporting Favorit, auch wenn die Grün-Weißen holprig in die Saison gestartet sind. „Das ist eine Mannschaft mit hoher Qualität und großer internationaler Erfahrung. Wir haben ein schweres Spiel gegen einen hochkarätigen Gegner vor der Brust und müssen mit voller Konzentration spielen.“

ÖFB-Teamspieler Thomas Goiginger denkt noch nicht an Rechenspiele, sondern nur „von Spiel zu Spiel“. Mit dieser Philosophie ist der Tabellenzweite der Bundesliga zuletzt gut gefahren. Demgegenüber steht ein zumindest leicht kriselnder Gegner. Sporting hält in dieser Spielzeit als Fünfter der portugiesischen Liga bei fünf Niederlagen, zwei Unentschieden und drei Siegen aus zehn Partien in allen Bewerben. Diese Bilanz hatte bereits zwei Trainerwechsel zur Folge. Seit vergangenem Freitag ist der Portugiese Silas am Ruder. (TT, APA)