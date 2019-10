Wacker-Garde holte big points in Wien: 2:1 gegen Young Violets

Von Alex Gruber

Innsbruck, Wien – Zwei Optionen fürs defensive Mittelfeld gingen Wacker-Coach Thommy Grumser schon vor der Anreise nach Wien verletzungsbedingt verloren – Karim Conte fiel mit einem Bluterguss aus, für ÖFB-U19-Teamspieler Clemens Hubmann ist dieses Kalenderjahr mit einem Syndesmosebandriss ohnehin gelaufen. Robert Martic rotierte ins Mittelfeldzentrum rein, im (kriselnden) Sturmzentrum wollte Grumser mit Atsushi Zaizen einen neuen Impuls gegen die Torarmut setzten.

Zurück bei Austria Lustenau und gestern in Steyr in Halbzeit zwei schon am Feld – Simon Pirkl.

- gepa