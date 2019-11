Letztes Update am So, 03.11.2019 12:36

FC Wacker Innsbruck feierte wichtigen Auswärtssieg gegen Austria Lustenau

Zum Abschluss der 13. Runde in der 2. Liga feierte der FC Wacker Innsbruck am Sonntag einen 3:2-Erfolg gegen Austria Lustenau. Dabei machten es die Tiroler am Ende noch einmal unnötig spannend.