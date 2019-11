PSV Eindhoven kassierte in Liga nächsten Rückschlag

Eindhoven – Nach der klaren 1:4-Niederlage beim LASK am Donnerstag in der Fußball-Europa-League hat es für PSV Eindhoven in der niederländischen Meisterschaft den nächsten Rückschlag gegeben. Das Team von Coach Mark van Bommel kassierte im Spiel der 13. Runde bei Willem II Tilburg eine 1:2-Niederlage und verlor als Liga-Dritter (24 Punkte) weiter an Boden im Vergleich zu Leader Ajax (35) und Alkmaar (29).

Für PSV war es am Sonntag das sechste sieglose Pflichtspiel in Folge, gleich viermal gab es dabei eine Niederlage. Willem II ist zwei Zähler hinter PSV Sechster. (APA)