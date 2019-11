ÖFB-Comeback abgesagt: Tiroler Schöpf fällt für EM-Quali aus

Wien – Österreichs Nationalteam muss in den abschließenden EM-Quali-Spielen gegen Nordmazedonien (16.11./20.45 Uhr) und Lettland (19.11./20.45 Uhr) auf Alessandro Schöpf verzichten. Wie der ÖFB am Montag in einer Aussendung mitteilte, fällt der Tiroler aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel aus. Die Blessur hatte sich der 25-jährige Ötztaler beim Liga-Spiel seiner Schalker am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf zugezogen. Zuletzt hatte Schöpf im November 2018 den Teamdress getragen, fiel danach aufgrund einer schweren Knieverletzung langfristig aus.

Teamchef Franco Foda reagierte auf die negativen Nachrichten aus der medizinischen Abteilung mit der Nachnominierung von Reinhold Ranftl. Der 27-jährige Mittelfeldspieler konnte zuletzt mit starken Leistungen bei Vize-Meister LASK auf sich aufmerksam machen.

Österreichs Fußball-Auswahl benötigt aus den letzten beiden Spielen einen Punkt, um sich für die EURO 2020 zu qualifizieren. (TT.com)