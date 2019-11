Beim ÖFB-Team steht ein Zweier im Semesterzeugnis

Aus Wien: Tobias Waidhofer

Wien – In der Stunde des Triumphs blickte Julian Baumgartlinger in den Katakomben des Ernst-Happel-Stadions erst einmal in den Rückspiegel. Und zwar zurück in den März, als nach der 2:4-Niederlage in Israel ÖFB-Präsident Leo Windtner das Gegentor zum 1:2 als eines mit „Schüler­mannschafts-Charakter“ bezeichnet hatte.

„Da sind aus den eigenen Reihen Schüsse gekommen. Schön wäre gewesen, wenn das intern besprochen worden wäre“, meinte der Kapitän. „Schön, dass wir die erste Schülermannschaft sind, die sich für die EM qualifiziert hat“, meinte der 31-Jährige mit einem Augenzwinkern und legte nach: „Es ist oft so, dass sich der Direktor nur im Erfolgsfall vor die Mannschaft stellt und sonst draufhaut. Das kennen wir schon.“

Und was sagte „Direktor“ Leo Windtner? „Das Thema ist längst ausgestanden, wir haben uns ausgeredet. Ich weiß, dass er nachher einigermaßen sauer war, aber ich glaube, wir (Anm.: ÖFB) haben auch allen Grund gehabt, sauer zu sein nach der Vorstellung in Israel. Aber wir haben die Dinge ausgeräumt.“

„Vielspieler“ flogen bereits nach Hause

Um beim Bild zu bleiben: Das ÖFB-Nationalteam hat sich mit dem gelösten EURO-Ticket einen „Zweier“ im Semesterzeugnis verdient, der „Einser“ kann aber erst im Sommer bei der Europameisterschaft erkämpft werden.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Schon im Vorfeld hatte Baumgartlinger betont, das mögliche EM-Ticket „nicht überzelebrieren“ zu wollen. Ein Ansinnen, das gelungen scheint: Der Kontrast zur Feier anlässlich der EM-Teilnahme 2016 war unübersehbar: keine Bühne, nur einige obligatorische Bierduschen, eine Ehrenrunde samt Transparent und ein Ausflug ins Wiener Nachtleben ohne den Teamchef („Dafür bin ich zu alt“) – das war’s. „Es gibt jetzt kein großes Jubelszenario. Wir haben eine komplett andere Herangehensweise als vor vier Jahren“, erklärte Präsident Leo Windtner.

EM-Qualifikation am Dienstag Gruppe C Niederlande - Estland 20.45 Uhr Deutschland - Nordirland 20.45 Uhr Gruppe E Slowakei - Aserbaidschan 20.45 Uhr Wales - Ungarn 20.45 Uhr Gruppe G Lettland - Österreich 20.45 Uhr Nordmazedonien - Israel 20.45 Uhr Polen - Slowenien 20.45 Uhr Gruppe I Belgien - Zypern 20.45 Uhr Schottland - Kasachstan 20.45 Uhr San Marino - Russland 20.45 Uhr

Die Nacht von Samstag auf Sonntag war dann aber doch eine kurze, das gestrige Training wurde gestrichen. Gar nicht mehr mit zum abschließenden und bedeutungslosen Spiel in Lettland (Dienstag, 20.45 Uhr, live ORF eins) fliegen die „Vielspieler“ David Alaba, Marko Arnautovic, Martin Hinteregger, Konrad Laimer, Stefan Lainer, Marcel Sabitzer und Andreas Ulmer, dafür wurden die beiden Maximilian­s Wöber (Salzburg) und Ullmann (Rapid) nachnominiert.

Bei der Pressekonferenz nach dem Spiel glich Teamchef Franco Foda dank der einen oder anderen Bierdusche nur optisch einem begossenen Pudel. Das Innenleben sah anders aus. „Das ist ein außergewöhnlicher Moment“, schwärmte der 53-Jährige. Sein Kontrakt verlängert sich mit der Qualifikation bis zur EM-Endrunde. An deren Verlauf wird sich Fod­a dann von „Direktor Windtner“ messen lassen müssen.