Weg zum EM-Ticket: UEFA-Account und Bezahlung im Voraus

Innsbruck — Anträge für Karten der EM-Partien der ÖFB-Auswahl können von 4. bis 18. Dezember ausschließlich auf dem UEFA-Ticketportal euro2020.com/tickets abgegeben werden. Dafür ist eine Registrierung mittels Anlage eines UEFA-Accounts erforderlich.

Ticketanträge können für alle Gruppenspiele sowie alle potenziellen Matches in der K.o.-Phase mit ÖFB-Beteiligung abgegeben werden. Ein Antrag gilt für maximal vier Karten pro Spiel. Für ein beantragtes Ticket muss jeder Fan einen Account erstellen und dabei Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Nationalität, Reisepassnummer und Geburtsort angeben.

Die Zahlung erfolgt im Voraus. Bei einem Ausscheiden Österreichs in der Gruppenphase wird der Kaufpreis für die bestätigten Tickets der K.o.-Partien rückerstattet. Sollten mehr Karten bestellt werden als Österreich im jeweiligen Kontingent für das Spiel erhält, entscheidet das Los.

Karten über Dritt-Anbieter zu erwerben, empfiehlt sich nicht. Die UEFA geht gegen nicht offiziell gekaufte Tickets hart vor. Es könnte sein, dass Fans mit nicht registrierten Eintrittskarten nicht ins Stadion gelassen werden. Das Geld ist dann futsch.

Achtung: Alle Tickets werden als so genannte „Mobile Tickets" ausgestellt und sind mittels App auf dem Handy verfügbar. Das heißt: Ohne Smartphon­e gibt's auch keine Tickets.

England-Karten ab Donnerstag

Wer lieber in den heimischen Gefilden bleiben und dennoch Stadion-Luft schnuppern will, der kann sich Karten für das Testspiel der ÖFB-Elf gegen England besorgen. Gespielt wird am 2. Juni (20.45 Uhr) in Wien.

Tickets sind ab Donnerstag (5. Dezember/10.00 Uhr) online unter unter oefb.at/tickets und via ÖFB-Ticket-Hotline (01)96096/555 erhältlich. Die Kartenpreise liegen zwischen 10 und 64 Euro. (pim)