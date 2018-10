Kletter-Asse trainieren im Land der aufgehenden Olympia-Goldhoffnung

Unter dem Motto „Road to Tokyo“ schnuppern die heimischen Kletterer rund um Jakob Schubert und Jessica Pilz vor den Asien-Weltcup-Stationen in Japan ein wenig Olympia-Luft. In Saijo City nimmt das Team dieser Tage das Trainingszentrum unter die Lupe, das vor den Olympischen Spielen 2020 in Tokio und der dortigen Kletter-Premiere im Zeichen der fünf Ringe als Vorbereitungsort dienen soll. Zudem findet in Japans Metropole die WM im kommenden Jahr statt.

Insgesamt sieben Tage lang wird bis Donnerstag auf den Weltcup in Wujiang (20./21.10.) hin­trainiert. „Die Japaner begegnen uns mit großer Gastfreundschaft“, sagt Vorstieg-Weltmeisterin Pilz. Und WM-Doppelgoldhamster Schubert ergänzt: „Dass das Trainingsgelände alle drei Disziplinen abdeckt, ist perfekt für das Kombinationstraining.“ (TT)