Motiviert wie lange nicht: Lakata plant Karriere bis 42

Lienz — Die Spatzen haben es schon länger von den Dächern gepfiffen: Das Canyon Topeak Racing Team, bei dem der Tiroler Marathon-Mountainbiker Alban Lakata drei Weltmeistertitel geholt hat, stellt den Betrieb ein. Damit wurde auch der 39-jährige Lienzer arbeitslos, der am vergangenen Wochenende mit Rang elf beim Roc d'Azur in Frankreich Abschied nahm. „Dieses Team machte über so viele Jahre eine Traumarbeit. Ich werde euch vermissen", schrieb Lakata, der seit 2009 beim deutschen Rennstall engagiert war.

Noch vor wenigen Wochen, kurz vor der mit einem Sturz enttäuschend zu Ende gegangenen WM, hatte der Familienvater einen Abschied vom Profi-Sport in den Raum gestellt, fände sich keine neue Option nach dem bereits länger drohenden Aus seines Teams. Doch wo eine Tür zuging, tat sich eine neue auf.

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

„Wir wussten ja schon länger, was auf uns zukommen sollte. Daher hatten wir Fahrer auch Zeit, um Gespräche mit anderen Teams zu führen", erklärte Lakata. Noch darf der Name des neu ins Geschäft einsteigenden Rennstalls nicht gelüftet werden — sicher ist aber: Lakata steigt auch 2019 auf das Mountainbike auf. Und wohl auch 2020 und 2021. „Ich mache zu 100 Prozent weiter und plane derzeit mit drei weiteren Saisonen", erklärt der frühere Bundesliga-Volleyballer, der damit auch im Alter von 42 Jahren noch bei der Marathon-WM starten könnte.

Alte Pläne wie den Wechsel auf das Straßenrennrad hat Lakata bereits vor Monaten endgültig zu Grabe getragen. Umso größer ist die Lust auf neue Erfolge in seiner Parade-Disziplin. Lakata: „Im alten Team war die Situation schwierig — nun arbeite ich mit neuen, jungen Leuten zusammen. Die Motivation ist so groß wie lange nicht mehr." (rost)