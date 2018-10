Ein Liga-Neustart mit alten Zielen für den WBC Tirol

Es geht wieder los: Tirols Wasserballer wirbeln erneut durch das Wasser. In Linz steigt am Wochenende die erste Vorrunde zur neuen Saison und zur neu formierten Wasserballliga OWL. Auch der Tiroler Wasserballclub präsentiert sich erneuert: Ferenc Kelemen wechselte von Wien (IWV) an den Inn, Martin Valter kehrte nach einem Jahr wieder zurück und Eigenbauspieler David Altmann rückte vom WBC Innsbruck auf. „Das erklärte Ziel ist, den Meistertitel wieder zu holen", sagt Präsident Richard Kössler. Im Sommer war man im Finale erst im Penaltyschießen 15:16 unterlegen. „Ein schwieriges Unterfangen", glaubt Kössler, da Meister PL Salzburg, WBCV Graz und ASV Wien sich verstärkt hätten: „Diese Vorrunde wird ein Wegweiser für uns." Zum Auftakt mit fünf Partien gilt es aber noch Spielsperren aus der Vorsaison abzusitzen. Trainer Pavel Kovac muss noch zwei und Janov Ondrej drei Partien aussetzen. Auch die zweite Mannschaft WBC Innsbruck beginnt am Wochenende. Ihr Ziel: Platz vier. (sab)