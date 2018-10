Abpfiff in der Siemensstraße: SK Rum zieht in neue Sportstätte

Von Daniel Lenninger

Rum – Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. So lautet eine Weisheit im Sport, die zumindest gestern beim SK Rum so nicht zur Geltung kam. Der Abpfiff am kultigen Sportplatz in der Siemensstraße durch Schiedsrichter Nejmettin Bozkurt war einer für immer. Zu diesem Zeitpunkt stand Obmann Robert Kogelbauer hinter dem Gästetor und verfolgte stoisch die letzten Spielminuten der Kampfmannschaft vor der Übersiedlung in ein neues Zuhause.

Auch die Rum-Kicker Marco Brindlinger und Marcel Föger (r.) freuen sich auf die Übersiedlung ins neue Sportzentrum. - Michael Kristen

„Du musst es dir nur anschauen“, wiederholte Kogelbauer gebetsmühlenartig seine Antwort auf die Frage, welches Gefühl den Funktionär beim Schlusspfiff begleitet hatte. „Das ist einfach eine super Anlage“, geriet der 53-Jährige am Rande des 3:1-Heimsiegs gegen Bad Häring ins Schwärmen. Dass es sich um ein besonderes Spiel handelte, hatten bereits prominente Daumendrücker aus der Tiroler Sportszene, die in einem Facebook-Video ihre Glückwünsche für das letzte Spiel äußerten, verdeutlicht. Der Klub verliert eine traditionelle Heimstätte und gewinnt ein neues Sportzentrum in Neu-Rum, das alle Stücke spielt. Die Wehmut wurde von Vorfreude überstrahlt:

Dem Verein steht ab März sowohl ein Rasen- als auch ein Kunstrasenplatz zur Verfügung. „Es wird großen Zulauf geben“, brachte sich Daniel Repetschnig ein, der sich als ehemaliger Rum-Kicker den letzten Auftritt in der Siemensstraße ebenfalls nicht entgehen lassen wollte. Gemeint war damit die Hoffnung auf höhere Attraktivität, mehr Spieler, mehr Zuschauer. Und infolge dessen soll Rum im Fußball-Unterhaus wieder nach oben klettern. Der Absturz in die 1. Klasse kränkte das Ego eines Vereins, der viele Jahre Regionalliga-Luft geatmet hatte.

„Die Gebietsliga ist eine Spielklasse, die wir mittelfristig anstreben“, betonte Kogelbauer. „Und eine, die finanzierbar ist.“ Ob es bereits in der laufenden Spielzeit mit dem Aufstieg klappt, wird sich für den aktuellen Tabellendritten weisen. Angesichts der Kaderzusammensetzung werden der Mannschaft von Trainer Hannes Brecher jedenfalls gute Chancen eingeräumt. Geht es nach Kogelbauer, ist die neue Sportstätte für die 1. Klasse ohnehin zu schön.