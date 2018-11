Erster Sieg in der Vereinsgeschichte der Swarco-Raiders-Basketballer

Einen gelungenen Einstand feierte die neue Basketball-Abteilung der Swarco Raiders Tirol in der Westliga. Bei den USI Bulls gewannen die Innsbrucker das Stadtderby mit 76:68. Es war zugleich der erste Erfolg in der Vereinsgeschichte der sonst im American Football erfolgreichen Raiders. „Das erste Spiel ist immer schwierig. Und es ist eine große Verantwortung, unter so einem Namen zu spielen“, sagte Trainer Amir Medinov.

Bereits am Samstag (10 Uhr, Leitgebhalle) wartet das erste Heimspiel gegen Zell am See. (TT)