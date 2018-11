Tiroler Turnerinnen schafften den Spagat

Tirols Kunstturnerinnen strahlen über das ganze Gesicht. „Das war die erfolgreichste Jugendstaatsmeisterschaft, die wir je hatten", freute sich Hanna ­Grosch, Tiroler Turn-Fachwartin, nach dem Heimwettkampf am Wochenende. Acht Medaillen holten die Lokalmatadorinnen: In der U12-Klasse gab es gar einen Dreifachsieg durch Rosa Schwaninger, Josefine Micheler und Annalisa Furegato und einen Doppelsieg mit den Teams. Berta Schwaninger gewann Silber in der J2-Klasse ebenso wie das Tiroler Team. Die J3-Mannschaft komplettierte mit Bronze.

Der Spagat zwischen Organisation und Betreuung als Trainerinnen scheint Grosch, Rebekka Siegl und Co. gelungen zu sein. „Ich habe selten eine so liebevoll bis ins Detail organisierte Jugendveranstaltung wie hier in Innsbruck erlebt", lobte ÖFT-Generalsekretär Robert Labner. (TT)

Der J3-Dreifachsieg war eines der Highlights. - Jakob Gruber

Berta Schwaninger in Aktion. - ÖFT/Jassi Brlozanovic