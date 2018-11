Innsbruck als Nummer eins

Innsbruck – Die Judo-Kämpfer des JZ Innsbruck nützten beim Finale in der Alpen-Adria-Liga den Heimvorteil in der Leitgebhalle und kürten sich zum Tiroler Mannschaftsmeister. Schlüssel zum Erfolg war ein 9:1-Sieg gegen WSG Wattens, die letztlich den zweiten Rang belegten. Das JZ Osttirol belegte Rang drei. In der Kategorie U14 siegte Kufstein (Buben) bzw. Innsbruck (Mädchen). (ben)