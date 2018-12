Grünes Licht für Reform: Aufatmen und Ärmel rauf

Von Alex Gruber

Innsbruck, Wien – Das 13-köpfige ÖFB-Präsidium um die neun Landesverbandspräsidenten, ÖFB-Präsident Leo Windtner und drei Vertreter der Bundesliga stimmten am Freitag bei einer Salzburger Gegenstimme für die von Vorarlberg und Tirol initiierte Formatänderung der Regionalliga West.

In diesen beiden Bundesländern – und vermutlich auch beim Widerpart in Salzburg – wird die kommende Herbstsaison 2019 unter zehn Tiroler bzw. Vorarlberger Klubs in einer landesweiten Eliteliga ausgetragen. Die beiden besten Teams dieser drei Bundesländer treffen dann im Frühjahr 2020 in einem sechsköpfigen Play-off im Kampf um den Aufstieg in Liga zwei aufeinander; die restlichen acht ermitteln die Absteiger in die UPC Tirol Liga.

„Es ist mir nie um meine Person gegangen, sondern immer um den Fußball und die Vereine. Und jetzt kommt frischer Wind hinein. Ich bin davon überzeugt, dass es eine gute Sache ist. Ob es der Weisheit letzter Schluss ist, wird man sehen“, meldete sich Josef Geisler, Präsident des Tiroler Fußballverbandes, nach der Sitzung aus Wien: „Die Klubs im Tiroler Fußball haben jetzt Bestimmtheit bekommen, wie es weitergeht. Ich gehe davon aus, dass es im Unterhaus keinen Absteiger geben wird.“

Die fünf Aufsteiger aus der UPC Tirol Liga in die neue Eliteliga würden gegenwärtig Hall, St. Johann, Imst, Zirl und Zams heißen. Andere, wie Tabellenschlusslicht Völs, sind von den größten Sorgen befreit. „Es braucht gegen den Abstieg keiner in die Geldtasche zu greifen. Jeder der aufsteigen will, kann auf der anderen Seite auch Gas geben“, sprach Arno Bucher als UPC-Tirol-Liga-Obmann stellvertretend für die Vereine. Es kommt in jedem Fall neue Bewegung rein. „Und der Fußball ist ja dynamisch“, wie Geisler unterstreicht. Bucher beurteilt die Reform ebenfalls positiv: „Es hat was passieren müssen, und ich denke, dass diese Lösung für alle Vereine die beste ist. Von den Tiroler Westliga-Klubs hat ja auch keiner Aufstiegs-Ambitionen in Liga zwei geäußert.“ Bucher, der auf Klubebene auch Obmann des SV Kematen (Platz acht mit vier Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze) ist, hat Coach Markus Schnellrieder auf der Weihnachtsfeier schon (scherzhaft) Gas gegeben: „Wenn man nicht absteigen kann, muss man ja nach oben blicken.“

Mit mehr Derbys im Herbst unter den zehn besten Tiroler Klubs und einem größeren Zuschauerinteresse soll der Tiroler Fußball Sieger sein. Klar, dass sich aus regionalen Gegebenheiten (Westligist Kitzbühel liegt beispielsweise nahe an der Salzburger Landesgrenze) nicht für jeden Vorteile ergeben.

Auch wenn Josef Geisler nicht über seine Person sprechen wollte, hat der TFV-Präsident (seit 2008 im Amt) seine Position gestärkt. Als ÖFB-Vizepräsident, Chef der Rechtskommission und mit weiteren Aufgabenbereichen in Wien hat er seinen Draht zur Chefetage für den Landesverband untermauert.

Die Regionalligen Mitte und Ost sind von dieser Reform nicht betroffen.