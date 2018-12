Rock ’n’ Roll in Unterhaching

Von Daniel Suckert

Innsbruck, Unterhaching — „Was soll ich noch sagen? Das ist einfach unsere Siegermentalität", sprudelte es aus Erfolgscoach Stefan Chrtiansky nach dem hochklassigen 3:2-Heimerfolg über Verfolger Friedrichshafen heraus. Nach einem 1:2-Satzrückstand drehte seine Truppe den Schlager noch in einen Triumph. Für die Volleyballer der Hypo Tirol Alpenvolleys war es der achte Sieg im achten Ligaspiel.

Und hätten die heimischen Akteure nicht in Satz zwei und drei ihre Chancen, sprich Satzbälle, liegen gelassen, vielleicht wäre sogar ein 3:0-Erfolg möglich gewesen. Chrtiansky: „In dieser Phase hatten wir etwas Pech, aber im fünften Durchgang ist alles zurückgekommen."

Aber wie für eine Top-Mannschaft üblich, kamen die Alpenvolleys in Satz vier zurück: Angetrieben vom MVP („Wichtigster Spieler"), dem brasilianischen Außenangreifer Hugo, setzte man die Gäste vom Bodensee wieder unter Druck und kam so einmal in den Entscheidungssatz. Dort ließ man sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, obwohl man nach einem vergebenen Matchball einen des deutschen Vizemeisters abwehren musste.

Dann war Hugo zur Stelle und servierte bei 15:15 zwei Hämmer, denen der Tabellenzweite wenig zu entgegnen hatte.

Zum Drüberstreuen durfte man sich in der dunkelblauen Führungsriege über 1400 Zuschauer freuen. Der Höchstwert in der bisher erfolgreichen Saison. Und der Anhang wurde mit einem nervenaufreibenden Volleyball-Match inklusive Heimerfolg belohnt. Für die Alpenvolleys passte nach dem achten Erfolg im achten Spiel ihr Motto: „Wir schreiben Geschichte!"