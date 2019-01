Sportschützin Hofmann zeigte sich in Rekordlaune

Vor der Europameisterschaft in Osijek (CRO/ab 16. März) zeigen sich die Tiroler Sportschützen bestens in Form. Beim Meyton Cup in Innsbruck mit 270 Teilnehmern aus 17 Nationen überzeugte Lokalmatadorin Olivia Hofmann am Montag mit Quali-Rang drei und Platz sechs im Luftgewehr-Finale. Die 630,2 Ringe waren zudem neuer österreichischer Rekord. Die Wörglerin Franziska Peer holte bei den Wettkämpfen auf extrem hohem Niveau Rang 13. Bei den Herren konnte sich der Söller Georg Zott fürs Finale qualifizieren und wurde Siebter. Im Mixed-Bewerb holten Hofmann und Bernhard Pickl Bronze. Am gestrigen Finaltag musste sich Hofmann mit Platz 26 begnügen, dafür kratzte Geor­g Zott mit Finalrang vier am Podest. (ben)