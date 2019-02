Wacker sucht Kontakt in den Bezirken

Von Michael Mader

St. Johann i. T. – Spieler und Funktionäre des FC Wacker Innsbruck quasi zum Angreifen gab es am Donnerstagabend in St. Johann beim mittlerweile dritten schwarz-grünen Sportstammtisch. Sie präsentierten sich im vergangenen Jahr bei mehr als 60 Veranstaltungen außerhalb des grünen Rasens. „Es ist wichtig, dass der Kontakt da ist, dass wir in die Regionen rausgehen“, erklärte Sportchef Alfred Hörtnagl, der sich schon auf den Rückrundenstart gegen die Admira freut.

Wie auch ein Fußballspiel dauerte die „Werbe-Tour“ für den FC Wacker Innsbruck 90 Minuten inklusive Nachspielzeit. Zeit, welche die Spieler nützten, um positive Stimmung zu vermitteln. „Wir können im Großen und Ganzen zufrieden sein“, meinte etwa Matthias Maak, der sich nach dem Trainingslager in der Türkei gut vorbereitet sieht. „Der Verein ist auf einem guten Weg“, bekräftigte auch Tormann Christopher Knett, der auf eine Frage aus dem Publikum angab, dass er sich noch am ehesten bei Flanken oder Strafstößen weiterentwickeln müsse.

An Wacker-Präsident Gerhard Stocker war die Frage gerichtet, ob eine Kooperation mit Wattens angedacht sei und ob es noch einen zweiten Tiroler Verein in der Bundesliga vertrage. Beides wurde von Stocker verneint: „Von Wattens aus gibt es kein Interesse an einer Zusammenarbeit und ich bin der Meinung, dass es zwei Clubs ganz oben nicht verträgt. Dafür ist der Markt in Tirol zu klein.“

Zum Schluss kam auch noch das Thema Trainingszentrum zur Sprache: „Wir sind der einzige Verein in der österreichischen Bundesliga, der kein Trainingszentrum hat. 17 Mannschaften trainieren im Grunde genommen nur auf einem Platz“, erklärt Peter Margreiter vom Clubmanagement dem Publikum. Der ins Auge gefasste Standort in Mieming wäre nur 25 Minuten von Innsbruck entfernt. „Es ist das Zukunftsprojekt, um nachhaltigen Profifußball in Tirol anbieten zu können“, meinte Margreiter. Es seien aber noch viele Schritte zu gehen, die Gemeinde Mieming hätte bereits Ja dazu gesagt. Jetzt gehe es um die Finanzierung. Margreiter: „Wenn es in zwei bis drei Jahren fertig ist, sind wir alle sehr happy.“