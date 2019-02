Nicht nur Duller und Sonntag hamsterten Medaillen

309 Tiroler Schwimmer ließen am Wochenende bei den Landesmeisterschaften in Innsbruck die Wogen hochgehen. Dabei heimsten einige eine Flut an Medaillen ein: In der allgemeinen Klasse holten Adriana Duller und Marco Sonntag fünf bzw. sechs Titel.

In den Nachwuchs-Klassen glänzten mit dem meisten Gold Leon Opatril, Lisi Smoly, Florian Korber-Perner, Tabea Huys (drei Tiroler Rekorde), Daniel Nigg (ein Rekord), Mirjam Langhofer, Luca Kistl, Maria Eder (mit Siegen in allen neun Bewerben), Moritz Krätschmer, Lisa Pabst und Leo Pansi. Bei den Jüngsten lächelten je sechs Mädchen und Burschen vom obersten Podest.

Weitere Rekorde: Lisa Ebster und die TWV-Staffel. (TT)