Weerberg nach Sieg im Finalkrimi gegen Mils Landesliga-Meister

Der EHC Weerberg ist Landesliga-Meister. Im packenden dritten Entscheidungsspiel der Finalserie setzten sich die Unterländer erst in der Verlängerung mit 3:2 (0:1,0:1,2:0;1:0) gegen den EHC Mils durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Thomas Jud in der Schlussminute (65.). Zuvor hatten Martin Angerer (6.) und Maximilian Kreiner (25.) für Mils sowie Andreas Haltmeier (45.) und Tobias Schöser (46.) für Weerberg getroffen.

Im Eliteliga-Finale gewann der EHC Kundl am Dienstag das erste Finalspiel der „best of five“-Serie gegen Wattens mit 4:2. In der Alps Hockey League gastieren die Adler Kitzbühel am Mittwoch (20.30 Uhr) in Gröden. (TT)