Ganghoferlauf: Nur noch ein Jahr bis zum 50er

Wenige Tage nach dem Ende der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld beheimatet die Region eines der größten Hobby-Langlaufrennen Österreichs. Bei der 49. Auflage des Ganghoferlaufs in Leutasch am Samstag und Sonntag werden knapp an die 2000 Teilnehmer erwartet. Das Organisationsteam verlässt sich trotz schlechter Wetterprognose auf gute Verhältnisse. „Es herrschen immer noch beste Schneebedingungen in Leutasch und daher freuen wir uns schon, wieder viele Läufer bei uns begrüßen zu dürfen", erklärte OK-Chef Siegfried Klotz. Am Samstag (9 Uhr) steigen die Klassikbewerbe über 25 und 50 km sowie der Mini-Ganghofer- und der Special-Ganghofer-Lauf (ab 13 Uhr). Am Sonntag stehen dann die Skatingbewerbe über 20 km (9.30 Uhr) und 42 km (10 Uhr) am Plan. (TT)