Ganghoferlauf: Aus dem Schatten der WM

Von Alois Moser

Leutasch — Nach der Nordischen Ski-WM steht an diesem Wochenende auf dem Seefelder Plateau mit dem 49. Internationalen Ganghoferlauf das nächste große nordische Ereignis an. Bei der Tombola gab es von den WM-Superstars wie Martin Johnsrud Sundby oder Johannes Hosflot Klaebo signierte Trikots zu gewinnen — die Klassikerspezialisten matchten sich am Samstag indes lieber persönlich um die Siege in den Klassikbewerben.

Dabei glänzten vor allem die Teilnehmer aus den Nachbarländern: Über 50 Kilometer gewann Mauro Brigadoi (ITA), der sich in einem engen Finish vor Michael Kuisle (GER) und seinem Landsmann Simone Varesco durchsetzte. Der Vorarlberger Stefan Sutter musste sich mit Platz fünf begnügen, Thomas Steurer (Vils) wurde Achter.

Die Kleinen waren im Miniganghofer ganz groß. - ORS/Stefan Wolf

Bei den Damen sorgte Renate Forstner für einen deutschen Sieg, sie verwies das Schweizer Duo Melina Mayer und Chelsea Little auf die Plätze. Die heimischen Farben hielten indes Natalie Kudik (Seefeld, 5.) und Brigitte Gfrei (Zirl, 6.) hoch.

Auch über die kürzere Distanz (25 km) gab es mit Benjamin Weidelich einen deutschen Sieg. Die Mauracherin Anna-Maria Wörndle sorgte unterdessen als Zweite für den einzigen heimischen Podestplatz, geschlagen nur von Linda Becker (GER).

Am Sonntag (9.30 Uhr 20 km, 10 Uhr 42 km) geht der 49. Ganghoferlauf in Szene.