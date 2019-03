50 Jahre für den Triathlon

„50 Jahre Triathlon-Geschichte in Tirol" wurden am vergangenen Wochenende in einem Hotel in Bad Häring begangen. 50 Jahre deshalb, weil der Tiroler Verband seit 30 und das ASVÖ-Leistungszentrum Tirol seit 20 Jahren besteht. Auch einige Ehrenzeichen wurden vergeben, unter anderem erhielt Tirols Langzeit-Verbandspräsident Julius Skamen ein goldenes. „Es macht mich ganz gewaltig stolz, dieser Triathlonfamilie in Tirol nunmehr fast drei Jahrzehnte vorstehen zu dürfen", meinte Skamen, der seit 29 Jahren (!) im Amt ist. (TT)