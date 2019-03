Nicht nur Peter Brunner räumte in Osttirol ab

In Obertilliach strahlte am vergangenen Wochenende die Sonne mit den Tiroler Biathleten um die Wette. Denn bei den österreichischen Meisterschaften (Sprint und Verfolgung) und den gleichzeitig ausgetragenen Tiroler Titelkämpfen gab es einige Medaillen zu vermelden: ÖM-Gold holten sich dabei Peter Brunner, Thomas Postl (2-mal), Benedikt Foidl, Lara Wagner, Sophie Haider und Teresa Schwarz. Alle ÖM-Medaillengewinner und Tiroler Meister finden Sie in der Ergebnisbox rechts. Am Glungezer wurde indes die vorletzte Station des Tiwag Alpine Cups durchgeführt, mit den Siegern Christina Walk bzw. Hansjörg Gstrein. Das Finale geht am Samstag (9.30 Uhr) im Kühtai über die Piste. (TT)