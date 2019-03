Ein Sommer wie damals

Von Daniel Suckert

Innsbruck – „Die Vikings mag man von Haus aus nicht“, antwortete Tirols Football-Legende Florian Grein mit einem Grinser auf die Frage, ob das Duell mit Wien mittlerweile ein freundschaftliches geworden sei. Schließlich geht die übernächste Generation nach Grein und Co. mit weniger „Hassgefühlen“ in das emotionale Aufeinandertreffen. Weniger intensiv wird es dadurch aber auf keinen Fall.

Unter der Woche hatte Grein aber noch mit den Nachwirkungen des Besuchs von NFL-Star Deshaun Watson zu kämpfen. Als der auf seinem Instagram-Account ein Bild von Innsbruck gepostet hatte, schien das Handy des ehemaligen Runningbacks gar nicht mehr zu schweigen: „Da riefen Leute an, die mich alle auf einmal aus gemeinsamen Jugendtagen noch kannten. Nur kannte ich sie nicht.“

Zurück zum AFL-Schlager: „Ich glaube, es hat sich vieles verändert. In unserer Zeit war es noch so, dass ein Sieg gegen Wien etwas ganz Besonderes war. Wir waren der klare Underdog, der nur überraschen konnte“, erinnerte sich der heutige Nachwuchschef. „Die Rollenverteilung hat sich komplett gewandelt. Auch wenn Wien vor zwei Jahren Meister wurde, so gehen die Raiders mittlerweile als Favorit in diese Spiele.“

Daran änderte auch der zweite Generationswechsel in der Ära von Headcoach Shuan Fatah (seit 2010 im Amt) nichts. Für den erfolgreichen Berliner sind die Reibepunkte mit den Wikingern ganz wichtig: „Raiders gegen Vikings – das ist der Klassiker schlechthin und es braucht so einen Rivalen, an dem man sich hochziehen kann. Sie fordern uns immer wieder aufs Neue und lassen uns wachsen.“

Worte, die schon vor 15 Jahren Gültigkeit hatten. Damals war der Rivale aus dem Osten der Football-Leuchtturm der österreichischen Liga. Im Jahr 2004 war damit Schluss. Obwohl die Innsbrucker im Grunddurchgang noch als Verlierer vom grünen Rasen stolperten, schlug die Gunst der Stunde in der Austrian Bowl. Mit 28:20 jubelten Defensiv-Bollwerk Mario Rinner und Runningback Grein über den ersten Meistertitel der Raiders. „Ein unglaublicher Moment“, wie Familienvater Grein mit leuchtenden Augen erzählte. Dass man in dem Jahr noch den internationalen EFAF-Cup mit nach Hause nahm, rundete die glorreiche Saison perfekt ab.

Doublegewinner durften sich die Raiders auch im Vorjahr nennen – heuer will man den großen Erfolg wiederholen. Darum soll es beim ersten Kräftemessen keine böse Überraschung geben. Headcoach Fatah will von seinen Jungs ein Ausrufezeichen. Aufgrund des sehr guten Wetters rechnet man mit 2000 bis 3000 Zuschauern. Es ist alles für ein richtiges Football-Fest angerichtet.