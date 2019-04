Duell zwischen Union und St. Johann: Kein Gewinner auf der Fenner

Von Alois Moser

Innsbruck — Keinen Sieger gab es am Samstag im Duell zwischen der Union und St. Johann: Trotzdem waren am Ende beide Trainer nicht unzufrieden.

Nach dem 2:2 gegen Söll in der Vorwoche war St. Johanns Trainer Thomas Handle noch richtig angefressen gewesen. Heute konnte er sich mit der Punkteteilung besser anfreunden: „Ich kann damit leben." In der ersten Hälfte seien seine Leukentaler das bessere Team gewesen, in der zweiten jedoch nicht mehr: „Das war Kampf pur." Das Wichtigste: „Wir haben nach der Leistung gegen Söll die richtige Reaktion gezeigt."

In diesem Punkt stimmte Handle mit Gegenüber Farid Lener überein: „Unsere Moral war hervorragend." Seine Blauen kamen nach einem Rückstand zurück und hatten sogar noch Chancen auf den Sieg. „An die Leistung nach der Pause müssen wir anknüpfen", lobte Lener, der auf einen Aufwärtstrend hofft.

Zumal auch die Konkurrenz nicht schläft: Underdog Völs stellte Zirl erfolgreich ein Bein und verschärfte mit dem 2:0-Heimsieg die Ergebniskrise der Oberländer.