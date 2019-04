TI-Damen sind erstklassig

Die TI-Volleyballerinnen jubeln: Seit gestern sind die Innsbruckerinnen wieder in der ersten Bundesliga zurück. Wie im ersten Relegationsspiel besiegten sie die Spielgemeinschaft Bisamberg auch auswärts in Korneuburg mit 3:0 (25:14, 25:15, 25:7). „Im letzten Satz war bei den Gegnerinnen die Luft draußen und wir wollten den Deckel dann einfach so schnell wie möglich draufsetzen", freute sich Co-Trainer Marco Niedermair über das deutliche Ergebnis. Einzig zu Beginn des zweiten Satzes hatte man leicht gewankt, „aber dann kam der Druck über das Service wieder und es lief". Zur Topscorerin avancierte einmal mehr Victoria Klausner mit 17 Punkten vor Elisa Caria und Sarah Örley mit je neun. Nach dem freiwilligen Abstieg im Sommer und einer Saison in der zweiten Bundesliga ließen die TI-Tantum-Damen gestern die Sektkorken im Zug knallen. Für einige geht es aber gleich weiter: Die U17-Damen spielen heute etwa noch das Tiroler Finale. (sab)