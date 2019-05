SVI schloss perfekte Woche mit einem Sieg ab

Aufstiegschancen können beflügeln oder hemmen. Im Fall der Wattener Amateure dürfte momentan eher Zweiteres zutreffen. Die Mannschaft von Trainer Martin Rinker scheint in der UPC Tirol Liga nach nahezu perfektem Frühjahrsstart (vier Siege aus fünf Spielen) die Zügel schleifen zu lassen. Die 1:2-Heimniederlage gegen Underdog SVI war gestern Nachmittag ein weiterer Beleg. Damit rutschten die WSG-Fohlen aus den Aufstiegsrängen.

Rinker vermisst gegenwärtig jedenfalls die notwendige „Leichtigkeit": „Der Druck scheint in den Köpfen der Spieler herumzuspuken." Eine verschlafene erste Halbzeit versorgte die frech aufspielenden Gäste mit Oberwasser — die SVI-Führung war einem Geniestreich von Top-Torjäger Michael Simic zu verdanken. Der Kapitän sah den gegnerischen Torhüter etwas zu weit aus seinem Gehäuse postiert und drosch das runde Leder aus rund 50 Metern in die Masche­n (11.). „Wenn es ein Video davon gäbe", schwärmt sein Coach Markus Seelaus, „dann wäre dieser Treffer ein Anwärter für das Tor des Jahres." Nach zwei personellen Umstellungen in der Pause kamen die Hausherren bissiger aus der Kabin­e, dem SVI boten sich wiederum gefährliche Kontersituationen — der aktuell leicht kränkelnde „Patient", die WSG, blieb aber am Leben.

Das druckvolle Auftreten der Unterländer führte zu einer Serie an Standardsituationen. Eine davon endete mit einem Torjubel: Fabian Schönlechner drückte den Ball über die Linie (83.). Die Wattener schienen mit einem blauen Auge davongekommen zu sein, als ein Elfmeterpfiff wegen eines vermeintlichen Handspiels die Erleichterung in Schockstarre verwandelte. Simic schoss den SVI vom Punkt zum Sieg (85.) und damit zu einer perfekten Woche. Die Innsbrucker holten in acht Tagen neun Punkte. Freud und Leid lagen gestern nah beieinander. (dale)