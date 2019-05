Kuenz feierte EM-Silber und nimmt Olympia ins Visier

Tirols Ausnahmeringerin Martina Kuenz hat in dieser Saison viel vor und dementsprechend gut gefüllt ist ihr Terminkalender. Bevor es im Hinblick auf die Europaspiele in Minsk (ab 21. Juni) auf Trainingslager nach Finnland ging, wurde die Athletin des RSC Inzing am Dienstagabend für ihre Silbermedaille bei der Europameisterschaft in Bukarest geehrt. Bei einem gemütlichen Abendessen zeigte sich die 24-jährige Zirlerin („Ich bin Vegetarierin") hungrig auf neue Erfolge: „Mein großes Ziel ist, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein!" (TT)