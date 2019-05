Florian Bischofer: 36 Saisontore und die Qual der Wahl

Von Daniel Lenninger

Kitzbühel – Sonntagnachmittag, 1. Klasse Ost, Sportstadion Langau in Kitzbühel, rund 100 Zuschauer. Hier spielte gestern Tirols aktuell erfolgreichster Torjäger. Aschau-Stürmer Florian Bischofer traf in der bisherigen Saison so oft wie kein anderer von der UPC Tirol Liga bis zur 2. Klasse. So sehr sich der Zivildiener bei der Lebenshilfe für das Wohlergehen anderer Menschen einsetzt, so wenig Mitgefühl zeigt der Zillertaler gegenüber den gegnerischen Abwehrreihen. 36-mal ließ der Angreifer den Ball bisher im Netz zappeln – und das mit erst 19 Jahren. In den jüngsten drei Spielzeiten sicherten sich Thomas Sieberer (Schlitters), Matthias Mayerhofer (Fulpmes) und Daniel Krabichler (Nassereith) den Titel des besten Torschützen. Willkommen im Klub, könnte es bald auch für Bischofer heißen.

„Das wäre ein Hammer“, lässt der gelernte Karosseriebautechniker ausrichten. Seit der Tiroler Fußballverband den Online-Datenservice eingeführt hat (2006/07), wäre Bischofer der Jüngste, dem diese Ehre zuteilwird: „Bei mir ist heuer der Knoten geplatzt.“

Der Blick auf die Verfolger dürfte ehrfürchtig ausfallen: Ex-Profi Simon Zangerl (Land­eck) und Mayerhofer, der vor zwei Jahren 55-mal getroffen hatte, sitzen Bischofer im Nacken. Als Neuzugang soll das Aschauer Eigengewächs gleich bei mehreren Vereinen gehandelt werden. „Ich muss die Entscheidung erst treffen“, rückt Bischofer das Saisonfinish in den Vordergrund. Neben ausbleibenden Verletzungen und der Unterstützung einer um den Aufstieg spielenden Mannschaft erweist sich für den antrittsschnellen Flügelstürmer auch das Niveau der 1. Klasse nicht als Nachteil. Im vergangenen Jahrzehnt schaffte es kein Kicker, der höherklassiger als Bezirksliga spielte, zum alleinigen Sieger der Gesamtwertung. Ex aequo gelang es drei Akteuren. Bischofer will den Vorsprung über die Runden bringen.